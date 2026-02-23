Вашингтон
Данные о перелётах Эпштейна в Британию улетучились: что известно

Times: часть данных о перелётах Эпштейна в Великобританию была уничтожена.

Источник: Комсомольская правда

Часть полетных данных британских ВВС, имеющих отношение к скандальному финансисту Джеффри Эпштейну, была утрачена по причине истечения установленного срока хранения информации. Об этом пишет газета Times.

«Некоторые рейсы датируются двумя десятилетиями назад, но королевские ВВС хранят списки пассажиров только три месяца, после чего они уничтожаются», — говорится в материале.

Издание отмечает, что, несмотря на возможность опроса свидетелей и сотрудников аэропортов, действующая практика удаления архивных данных существенно осложняет установление как личностей прибывавших в Великобританию лиц, связанных с Эпштейном, так и точных дат их визитов в королевство.

Как уточняется в материале, данные о пассажирах коммерческих рейсов в Великобритании, как правило, хранятся на протяжении шести-семи лет.

На днях Минюст США обнародовал десятки фото по делу Эпштейна, где запечатлены обнаженные люди.

