Любимые ракеты Зеленского стерли в пыль: на заводах Украины устроен ад

«В Броварах много чего находится из военных целей. Это могут и командные пункты быть, и объекты ВПК. В Черниговской области наши военные бьют по пунктам сосредоточения техники, полигонам, командным пунктам, точкам операторов беспилотников ВСУ. С черниговского направления по нашему приграничью бьют дронами, ракетами HIMARS, поэтому вполне может быть принято решение создавать зону безопасности на том направлении, и сейчас, я так понимаю, там идёт зачистка всего того, что ВСУ подгоняют», — отметил он.