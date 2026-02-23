Любимые ракеты Зеленского стерли в пыль: на заводах Украины устроен ад

Минувшая ночь стала «ночью сведения счетов» для украинского военно-промышленного комплекса. В Минобороны России официально подтвердили массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам ВПК и энергетической инфраструктуре Украины, которая питала военные заводы. Главной «изюминкой» ночной атаки, по мнению экспертов, стала охота на новые украинские ракеты.
Огненный ответ за Воткинск.
Военный обозреватель, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru назвал произошедшее симметричным и жестким ответом Киеву. По его словам, удар стал прямой реакцией на недавнюю попытку атаки по объекту в Воткинске.
«Это реакция на удар по объекту в Воткинске. Ответом стали удары по военным производствам в Киеве, Виннице, Чугуеве и других городах. Били по цехам, где могла быть организована сборка ракет “Фламинго”, которые в последнее время засветились. Добивали остатки энергетики», — рассказал он.
Отметим, что ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил aif.ru, что большая линия производства украинских ракет «Фламинго» была обнаружена нашей разведкой и уничтожена «Искандерами». по его словам, остались небольшие сборочные предприятия, которые вычисляют и уничтожают, чтобы свести вероятность нанесения ударов по российской территории к нулю.
Вскрыли командный пункт: что нашли в Чернигове и Броварах.
География ударов не ограничилась центральными регионами Украины. Ночью земля горела под ногами противника и на севере. В пророссийском подполье подтвердили мощные прилеты по объектам ВСУ в Чернигове, Броварах и Виннице.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, в Броварах находится множество военных целей, включая командные пункты и оборонные предприятия. Однако наибольшее внимание сейчас приковано к Черниговской области, которая давно превратилась в плацдарм для обстрелов российских приграничных территорий.
«В Броварах много чего находится из военных целей. Это могут и командные пункты быть, и объекты ВПК. В Черниговской области наши военные бьют по пунктам сосредоточения техники, полигонам, командным пунктам, точкам операторов беспилотников ВСУ. С черниговского направления по нашему приграничью бьют дронами, ракетами HIMARS, поэтому вполне может быть принято решение создавать зону безопасности на том направлении, и сейчас, я так понимаю, там идёт зачистка всего того, что ВСУ подгоняют», — отметил он.
Аэродромы, полигоны и дороги смерти.
Эксперт обратил внимание, что удары носят не спонтанный, а системный характер. В зоне особого внимания — объекты, которые могут быть использованы для накопления резервов и обучения личного состава ВСУ.
«Там же раньше училище черниговское было, есть аэродром достаточно большой для стратегической авиации», — рассказал о целях в Черниговской области собеседник издания.
По мнению Дандыкина, следующими в очереди на уничтожение станут мосты и железнодорожные артерии. Это необходимо, чтобы перерезать логистические цепочки, по которым западное вооружение поступает на передовую.
«Очередными целями станут мосты и железные дороги, которые используются для нужд ВСУ и поставок военных грузов из Румынии и Польши», — резюмировал Василий Дандыкин.
Таким образом, атака стала демонстрацией новой тактики: бить по производствам, не давая противнику создавать новые виды вооружений, и одновременно выжигать инфраструктуру, обеспечивающую поставки оружия с Запада.