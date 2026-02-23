В МВД предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами для прохода в военкомат

Затем с мужчиной связывается лжесотрудник Роскомнадзора, сообщает о подозрительной активности в аккаунте и переключает на «техподдержку». Там жертву пугают тем, что мошенники получили доступ к данным и оформили доверенность на гражданина Украины. Появляется «сотрудник ФСБ», который убеждает провести видеообыск, в ходе которого оцениваются ценности и деньги. Их просят передать курьеру, что ведет к хищению средств, передает ТАСС.