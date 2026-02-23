В МВД предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами для прохода в военкомат

В России телефонные аферисты начали использовать новую схему обмана мужчин — с помощью фальшивых QR-кодов для прохода в военкомат якобы для обновления воинского учета. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
По данным ведомства, мошенник звонит жертве, представляется сотрудником военкомата и заявляет о необходимости обновить данные. Для этого он предлагает отсканировать QR-код в личном кабинете на «Госуслугах», чтобы получить пропуск в здание. После выполнения указания разговор прекращается.
Затем с мужчиной связывается лжесотрудник Роскомнадзора, сообщает о подозрительной активности в аккаунте и переключает на «техподдержку». Там жертву пугают тем, что мошенники получили доступ к данным и оформили доверенность на гражданина Украины. Появляется «сотрудник ФСБ», который убеждает провести видеообыск, в ходе которого оцениваются ценности и деньги. Их просят передать курьеру, что ведет к хищению средств, передает ТАСС.
Сегодня угроза мошенничества в интернете стала большой проблемой для всех возрастов. Особенно уязвимы пожилые люди и те, кто мало знаком с современными технологиями. Социальная инженерия и фишинг остаются одними из самых популярных методов, которыми злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным или финансам. Какие меры защиты принять и как защитить близких, рассказал «Вечерней Москве» руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.