Мошенники начали использовать фишинговые письма с подписками

Особенно уязвимы люди, часто совершающие покупки в интернете. После января многие проверяют свои подписки, и мошенники используют эту тенденцию, играя на опасениях перед незапланированными списаниями. Отмечается, что управлять подписками можно только через официальные приложения или сайты сервисов и магазины приложений.