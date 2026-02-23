Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали использовать фишинговые письма с подписками

Аферисты для обмана россиян начали использовать новую схему мошенничества. Жертвам приходят уведомления о якобы обнаруженных скрытых подписках и предложением отменить их посредством ссылки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

Источник: Life.ru

«На электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: “Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги”. Ссылка ведёт на фишинговый сайт, идеально имитирующий интерфейс банка или платёжной системы», — говорится в заявлении.

Особенно уязвимы люди, часто совершающие покупки в интернете. После января многие проверяют свои подписки, и мошенники используют эту тенденцию, играя на опасениях перед незапланированными списаниями. Отмечается, что управлять подписками можно только через официальные приложения или сайты сервисов и магазины приложений.

Ранее мошеннические колл-центры перешли к новой тактике обмана, разыгрывая перед жертвами многоходовые спектакли с участием десятков подставных лиц, чтобы вынудить человека самостоятельно перевести деньги. Аферисты часто требуют делать это частями или привлекать доверенных лиц, чтобы усложнить отслеживание переводов и вывести максимальную сумму.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.