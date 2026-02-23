Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил жителей с Днём защитника Отечества. 23 февраля — это не просто дата, это символ гордости за воинские подвиги России и дань уважения всем мужчинам, чья сила и мужество оберегают землю.
— Мы преклоняемся перед подвигом поколения победителей в Великой Отечественной войне, отдаём дань уважения ветеранам боевых действий, вспоминаем тех, кто с честью выполнял свой служебный долг в «горячих точках», — подчеркнул Руслан Болотов.
Бойцы на передовой отстаивают право гордиться прошлым, ценить культуру и говорить на родном языке. Их героические поступки ради мира и справедливости — лучший пример преданности стране. Глава города пожелал ветеранам, военным и всем жителям Иркутска крепкого здоровья, достатка и уверенности в завтрашнем дне.
