Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил жителей с Днём защитника Отечества

Бойцы на передовой отстаивают право гордиться прошлым, ценить культуру и говорить на родном языке. Их героические поступки ради мира и справедливости — лучший пример преданности стране. Глава города пожелал ветеранам, военным и всем жителям Иркутска крепкого здоровья, достатка и уверенности в завтрашнем дне.