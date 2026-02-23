Вашингтон
Экс-супруг Пелагеи Иван Телегин задолжал более 70 млн рублей: его имущество объявили в розыск

Имущество бывшего мужа Пелагеи объявлено в розыск из-за долгов в 71 млн руб.

Источник: Комсомольская правда

Имущество олимпийского чемпиона, нападающего «Авангарда» Ивана Телегина, объявлено в розыск в связи с задолженностью, превышающей 71 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документам, в отношении имущества Телегина ведется исполнительный розыск. Что именно подлежит розыску, не уточняется. Розыск проводится сотрудниками Тропарево-Никулинского отдела судебных приставов Москвы.

В документах также зафиксировано наличие у Телегина долга в размере более 71,3 млн рублей, часть из которого — обязательства перед его бывшей супругой, заслуженной артисткой РФ Пелагеей.

Телегин — олимпийский чемпион-2018, трехкратный бронзовый призер ЧМ, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка Гагарина. Последние три сезона провел в «Авангарде», но в прошлом году не играл, хотя о завершении карьеры не объявлял.

На днях в Минюсте предложили не накладывать арест на имущество при долге до 10 тыс. рублей.