О поборах в школах заявили более половины опрошенных россиян

55 процентов участников опроса сообщили, что в школах их просят сдавать деньги на различные нужды. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Лентой.ру».
В опросе приняли участие 20 437 человек. Из них 43 процента заявили, что сборы денег происходят часто. Еще 12 процентов сталкиваются с этим редко. Никогда не слышали о подобных случаях 15 процентов респондентов. Еще 30 процентов сообщили, что не знают, как обстоят дела в школах.
Опрос проходил с 3 по 9 февраля.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила изданию, что подобные поборы незаконны. По ее словам, школы должны финансироваться из бюджета, а любые дополнительные вложения должны согласовываться через родительский комитет и совет школы.
Депутат отметила, что при отсутствии такого согласия речь идет о нарушении закона.
При этом Останина призвала родителей быть осторожными при жалобах. По ее словам, существует риск, что недовольство может отразиться на ребенке.
Она также высказалась против введения уголовной или административной ответственности для педагогов. По мнению парламентария, проблему следует решать через повышение уровня подготовки учителей, особенно с учетом кадрового дефицита в образовательных организациях.
Читайте также: Эксперт оценил радикальное решение Пентагона по поддержке Киева.