Движение по Крымскому мосту возобновили

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было перекрыто в понедельник с 00.09 и до 0.50 мск, второй раз движение перекрыли в 1.04 мск.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше