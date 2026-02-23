ВСУ атаковали Татарстан, в промзоне Альметьевска возникло возгорание

Над Татарстаном сбиты дроны ВСУ, от обломков произошло возгорание в промзоне Альметьевска. Об этом сообщила городская администрация в своем телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО нейтрализованы БПЛА в небе над Альметьевским районом», — говорится в сообщении.
Пресс-служба мэрии уточнила, что на месте происшествия работают оперативные службы. Они ликвидируют последствия инцидента. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. О разрушениях не сообщается.
Как писал сайт KP.RU, российские силы ПВО 22 февраля с 16:00 до 20:00 (мск) перехватили и уничтожили над регионами Российской Федерации 130 беспилотников.
Ранее стало известно, что в городе Великие Луки беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА.