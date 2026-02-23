Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортивная зона, сцена и аттракционы появятся в комсомольском парке «Строитель»

В Комсомольске доработали проект благоустройства парка «Строитель».

Ориентировались на предложения горожан. На территории создадут Аллею Строительной истории, спортивную зону, территорию аттракционов, площадку со сценой и др.

Парк, созданный в 1939 году, сохранит неоклассический стиль советского периода. Работы стартуют в первой половине марта. Преображение парка должно завершиться до конца года.

«Деньги из федерального бюджета, а это 300 млн рублей, поступили. На этой неделе начнем размещать первые аукционы по определению подрядчиков, которые займутся подготовительными работами, ремонтом ограждения, озеленением», — рассказал глава Комсомольска Дмитрий Заплутаев в своем телеграм-канале.