Спортивная зона, сцена и аттракционы появятся в комсомольском парке «Строитель»

«Деньги из федерального бюджета, а это 300 млн рублей, поступили. На этой неделе начнем размещать первые аукционы по определению подрядчиков, которые займутся подготовительными работами, ремонтом ограждения, озеленением», — рассказал глава Комсомольска Дмитрий Заплутаев в своем телеграм-канале.