Спортивная зона, сцена и аттракционы появятся в комсомольском парке «Строитель»

Ориентировались на предложения горожан. На территории создадут Аллею Строительной истории, спортивную зону, территорию аттракционов, площадку со сценой и др.
Парк, созданный в 1939 году, сохранит неоклассический стиль советского периода. Работы стартуют в первой половине марта. Преображение парка должно завершиться до конца года.
«Деньги из федерального бюджета, а это 300 млн рублей, поступили. На этой неделе начнем размещать первые аукционы по определению подрядчиков, которые займутся подготовительными работами, ремонтом ограждения, озеленением», — рассказал глава Комсомольска Дмитрий Заплутаев в своем телеграм-канале.