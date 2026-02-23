В прифронтовом госпитале «Днепра» прошел концерт ко Дню защитника Отечества

ГЕНИЧЕСК, 23 фев — РИА Новости. Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, провела в прифронтовом госпитале российской группировки войск «Днепр» агитбригада Херсонского отделения Комитета семей воинов Отечества (КСВО) и Херсонской областной филармонии, передает корреспондент РИА Новости.
«Активисты Комитета семей воинов Отечества совместно с Херсонской областной филармонией приехали в военный госпиталь, чтобы выразить благодарность ребятам, которые проходят здесь оздоровление, и поздравить их с наступающим праздником. От всех жителей Херсонской области и от всей России мы хотели сказать им спасибо за то, что жители Херсонской области чувствуют себя за ними, как за каменной стеной», — сказала РИА Новости руководитель Херсонского отделения КСВО Ольга Симанова.
Активисты и волонтеры общественного движения КСВО организовали выступление певцов, артистов и музыкантов Херсонской областной филармонии в военном госпитале, а также вручили военнослужащим и медикам памятные подарки: теплые свитера, мёд, фрукты и детские письма со всей России. Коллектив Херсонской областной филармонии исполнил для собравшихся композиции из советских кинофильмов, посвященных Великой Отечественной войне, а также песни авторства Владимира Высоцкого.
«В сложное для страны, для нашей России время вы не спрятались, не стали скрываться, а многие из вас (пошли — ред.) добровольцами, кто-то по мобилизации, и по сей день (вы — ред.) выполняете свой воинский долг», — обратился к бойцам замполит одного из подразделений 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Искра».