В прифронтовом госпитале «Днепра» прошел концерт ко Дню защитника Отечества

«Активисты Комитета семей воинов Отечества совместно с Херсонской областной филармонией приехали в военный госпиталь, чтобы выразить благодарность ребятам, которые проходят здесь оздоровление, и поздравить их с наступающим праздником. От всех жителей Херсонской области и от всей России мы хотели сказать им спасибо за то, что жители Херсонской области чувствуют себя за ними, как за каменной стеной», — сказала РИА Новости руководитель Херсонского отделения КСВО Ольга Симанова.