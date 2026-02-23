Белорусы могут получить штрафы до 22 500 рублей за разрушение птичьих гнезд

За незаконное разрушение гнезд белорусов могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа по статье 16.23 Кодекса об административных правонарушениях. В отношении физического лица предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (одна базовая величина в феврале 2026 года составляет 45 рублей). В отношении ИП штраф составит от 10 до 100 базовых величин, то есть от 450 до 4500 рублей, а в отношении юридического лица — от 20 до 500 базовых величин, то есть от 900 до 22 500 рублей.