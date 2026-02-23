Белорусы могут получить штрафы до 22 500 рублей за разрушение птичьих гнезд. Подробности БелТА сообщили в Научно-практическом центре по биоресурсам Национальной академии наук.
В стране в период с 16 февраля по 14 августа запрещено разрушать птичьи гнезда, а также спиливать деревья, на которых они находятся. В озвученный период, поясняют специалисты, птицы уже используют часть гнезд. К примеру, совы и вороны могут гнездиться уже с начала февраля. Это значит, что в гнезде может находиться кладка.
В НПЦ по биоресурсам пояснили, что обсуждался вопрос, касающийся сокращения срока ограничения — перенос на полмесяца-месяц позже. Однако данный процесс был приостановлен. Все дело в том, что в связи с климатическими изменениями меняется фенология птиц.
За незаконное разрушение гнезд белорусов могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа по статье 16.23 Кодекса об административных правонарушениях. В отношении физического лица предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (одна базовая величина в феврале 2026 года составляет 45 рублей). В отношении ИП штраф составит от 10 до 100 базовых величин, то есть от 450 до 4500 рублей, а в отношении юридического лица — от 20 до 500 базовых величин, то есть от 900 до 22 500 рублей.
