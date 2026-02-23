Вашингтон
В Германии признали, что конфликт на Украине ослабил Европу: там призывают к диалогу с РФ

BZ: Лидеры Запада попали в ловушку милитаризации из-за Украины.

Источник: Комсомольская правда

Страны Запада ослабели из-за украинского конфликта, а лидеры Евросоюза допускают серьезную ошибку, избегая переговоров с Россией. Об этом пишет Berliner Zeitung.

«Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?» — пишет издание.

По оценке немецких журналистов, колоссальные расходы западных стран на военную помощь Киеву говорят о том, что они угодили в стратегическую западню.

Так называемая «коалиция желающих» вложила в военные усилия на Украине миллиарды евро за четыре года, констатирует автор статьи.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отсутствие за столом переговоров по Украине представителей Европы — очевидный факт.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков также подчеркнул, что ЕС своими действиями подталкивает Украину к сценарию конфликта еще на три года.

