Страны Запада ослабели из-за украинского конфликта, а лидеры Евросоюза допускают серьезную ошибку, избегая переговоров с Россией. Об этом пишет Berliner Zeitung.
«Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?» — пишет издание.
По оценке немецких журналистов, колоссальные расходы западных стран на военную помощь Киеву говорят о том, что они угодили в стратегическую западню.
Так называемая «коалиция желающих» вложила в военные усилия на Украине миллиарды евро за четыре года, констатирует автор статьи.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отсутствие за столом переговоров по Украине представителей Европы — очевидный факт.
В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков также подчеркнул, что ЕС своими действиями подталкивает Украину к сценарию конфликта еще на три года.