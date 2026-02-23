Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат рассказал, почему продюсер «Ласкового мая» Разин не возвращается в РФ

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не возвращается в Россию из-за состояния здоровья.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не возвращается в Россию из-за состояния здоровья. Об этом заявил его адвокат на заседании суда.

По словам защитника, с 2021 года Разин находится в Турции и не покидает страну по медицинским причинам. У него подтверждена инвалидность как в Турции, так и в России.

В декабре 2025 года Таганский суд Москвы заочно арестовал Разина по обвинению в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Уголовное дело связано с получением лицензионных отчислений за песни группы «Ласковый май». По версии следствия, продюсер использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым, чтобы получать выплаты как правообладатель. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

Позднее появился второй эпизод, связанный с предполагаемой подделкой договора с певцом Юрием Шатуновым.

Читайте также: Россиянам ответили на критику использования бахил в поликлиниках.