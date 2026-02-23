Адвокат рассказал, почему продюсер «Ласкового мая» Разин не возвращается в РФ

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не возвращается в Россию из-за состояния здоровья. Об этом заявил его адвокат на заседании суда.
По словам защитника, с 2021 года Разин находится в Турции и не покидает страну по медицинским причинам. У него подтверждена инвалидность как в Турции, так и в России.
В декабре 2025 года Таганский суд Москвы заочно арестовал Разина по обвинению в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Он объявлен в международный розыск.
Уголовное дело связано с получением лицензионных отчислений за песни группы «Ласковый май». По версии следствия, продюсер использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым, чтобы получать выплаты как правообладатель. Потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.
Позднее появился второй эпизод, связанный с предполагаемой подделкой договора с певцом Юрием Шатуновым.
Читайте также: Россиянам ответили на критику использования бахил в поликлиниках.