Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества

Ранее президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства поздравил граждан, ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил с праздником. Отдельно президент остановился на теме единства, напомнив, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, а в зоне спецоперации интересы страны плечом к плечу отстаивают представители всех национальностей.