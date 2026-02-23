Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщили в Минобороны.
Он отметил, что праздник помогает сохранять память о защитниках Родины, поблагодарил военных за службу и пожелал им и их семьям здоровья, благополучия и новых достижений.
— Уверен, что личный состав Вооруженных Сил и впредь будет твердо стоять на страже безопасности России, ее стабильного, суверенного развития, — говорится в сообщении в МАХ МО РФ.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства поздравил граждан, ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил с праздником. Отдельно президент остановился на теме единства, напомнив, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, а в зоне спецоперации интересы страны плечом к плечу отстаивают представители всех национальностей.
Каждый четвертый россиянин считает 23 Февраля главным патриотическим праздником страны, показал опрос аналитиков. Большинство россиян (61 процент) собираются провести День защитника Отечества дома с семьей и друзьями, девять процентов отпразднуют его походом в кинотеатр, семь процентов выбрали концерт.