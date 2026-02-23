В Ростовской области ночью 23 февраля БПЛА уничтожили в четырех районах

Минувшей ночью, в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, БПЛА уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал глава региона.
Он добавил, что беспилотная опасность сохраняется, и призвал жителей быть осторожными.
Напомним, власти региона ранее неоднократно просили жителей Ростовской области сохранять спокойствие при сообщениях о воздушной опасности и ориентироваться на официальную информацию. При возникновении угрозы важно соблюдать меры личной безопасности и не публиковать в открытом доступе фото и видео, которые могут раскрывать работу систем противовоздушной обороны и точные места происшествий.
