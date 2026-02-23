Вашингтон
Во Владивостоке запустили новый автобусный маршрут № 71

На линию вышли современные МАЗы с кондиционерами и зарядками для телефонов.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке по просьбам жителей запущен новый автобусный маршрут № 71. Он напрямую, без пересадок, связал район площади Баляева с центром города. Перевозчиком выступает муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

«На линию вышли четыре современных автобуса марки МАЗ. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортных поездок: в салонах установлены системы кондиционирования и видеонаблюдения, работают терминалы безналичной оплаты, а для пассажиров доступны USB-зарядки для смартфонов», — рассказал мэр города.

Власти города продолжают обновление общественного транспорта. В этом году при поддержке правительства Приморского края автопарк пополнят еще четыре автобуса. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о приобретении дополнительно 40 новых автобусов через лизинг.