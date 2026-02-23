В «МТС банке» рассказали, за что сотруднику могут выдать желтую карточку

«Если сотрудник совершает какое-то нарушение в части информационной безопасности, мы ему выдаем желтую карточку. Но при этом это не служит наказанием, это скорее предупреждение. Мы рассматриваем это, как некий опыт и даем возможность исправить свои ошибки», — сказал он в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности Банка России.