Самый длинный и строгий: у православных казахстанцев начался Великий пост

«Великий пост — это наша десятина году. Как в Ветхом Завете человек отдавал Богу десятую часть своего дохода, так и мы отдаем это время для очищения себя духовно. Это время своеобразной “пустыни”. Мы добровольно ограничиваем внешний шум и телесные удовольствия, чтобы услышать свой внутренний голос и голос Бога в себе. Цель поста — это не “умилостивить” Бога отказом от колбасы, а изменить себя. Пост нужен не Богу, он нужен нам, чтобы восстановить иерархию внутри человека: когда дух управляет душой, душа — телом, а не наоборот», — рассказал протоиерей Александр Суворов.