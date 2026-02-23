Самый длинный и строгий: у православных казахстанцев начался Великий пост

Великий пост, также известный как Великая четыредесятница, занимает особое место в церковном календаре и считается центральным постом во всех исторических христианских церквях. Этот период литургического года посвящен подготовке верующих к празднованию Пасхи и сопровождается богослужениями, наполненными молитвами покаяния.
Держится он в память о сорокадневном посте Христа в пустыне, поэтому число 40 стало его ключевым символом, хотя фактическая продолжительность Великого поста может различаться в зависимости от конфессиональных традиций и способов исчисления.
В православной традиции Великий пост длится 48 дней. Он начинается в Чистый понедельник, сразу после Масленицы, и завершается праздником Пасхи. Его заключительная часть — Страстная неделя — считается самой строгой и наполненной глубоким духовным содержанием, поскольку посвящена последним дням земной жизни Христа.
По церковному уставу в период Великого поста основу рациона верующего составляют овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы и орехи. При этом исключается пища животного происхождения — мясо и мясные продукты, молоко, сыр и яйца. Рыба допускается лишь в дни церковных праздников Благовещения и Входа Господня в Иерусалим.
«Великий пост — это наша десятина году. Как в Ветхом Завете человек отдавал Богу десятую часть своего дохода, так и мы отдаем это время для очищения себя духовно. Это время своеобразной “пустыни”. Мы добровольно ограничиваем внешний шум и телесные удовольствия, чтобы услышать свой внутренний голос и голос Бога в себе. Цель поста — это не “умилостивить” Бога отказом от колбасы, а изменить себя. Пост нужен не Богу, он нужен нам, чтобы восстановить иерархию внутри человека: когда дух управляет душой, душа — телом, а не наоборот», — рассказал протоиерей Александр Суворов.
В церковной традиции пост нередко называют «двукрылой» практикой, в которой воздержание неразрывно связано с молитвой. Телесные ограничения теряют смысл без внутренней духовной работы.
В это время верующим рекомендуется больше читать Священное Писание и уделять внимание покаянию, которое в христианстве понимается как метанойя — изменение ума и образа жизни.
Телесная сторона поста, несмотря на внешнюю строгость, не рассматривается церковью как основную цель. Церковный устав предполагает отказ от пищи животного происхождения, однако подчеркивается, что мера поста должна соответствовать возможностям конкретного человека.
«Церковь прежде всего лечебница, а не казарма. Принцип икономии, или снисхождения, гласит, что пост не должен приводить к болезни или упадку сил, мешающему выполнять свои обязанности. Исключения допускаются для людей с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, детям, пожилым, путешествующим, военным и тем, кто занят тяжелым физическим трудом, — в таких случаях степень воздержания может определяться индивидуально, нередко по согласованию с духовником», — отметил протоиерей.
Стоит помнить, что главное в Великом посте, подчеркивают в церкви, заключается именно в осознанности и мере. Телесное воздержание должно помогать духовному росту, а не становиться для человека непосильным бременем. В этом и заключается подлинный смысл поста — не во внешних ограничениях, а во внутреннем преображении.