Аэропорт Хабаровска продлил ограничения на вылет самолетов до 15:00

Прием и выпуск самолетов в аэропорту Хабаровска остановили до 15:00.

Источник: Комсомольская правда

Циклон не отпускает краевую столицу — ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Хабаровска продлили до 15:00. Это значит, что ни сесть, ни взлететь в ближайшие часы не получится. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Когда именно улетят пассажиры задержанных рейсов, станет известно только после того, как небо над городом немного расчистится и ограничения снимут. Пока же сотни людей ждут новостей в терминалах — как в самом Хабаровске, так и во Владивостоке, куда ушли на запасной три борта.

В аэропорту обещают: службы работают круглосуточно и без перерыва, чтобы как можно быстрее расчистить полосы и вернуться к штатному расписанию. Но погода пока диктует свои условия.