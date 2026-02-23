Аэропорт Хабаровска продлил ограничения на вылет самолетов до 15:00

Когда именно улетят пассажиры задержанных рейсов, станет известно только после того, как небо над городом немного расчистится и ограничения снимут. Пока же сотни людей ждут новостей в терминалах — как в самом Хабаровске, так и во Владивостоке, куда ушли на запасной три борта.