Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ назвало фейком данные о направленном на Кубу судне с нефтью

Посольство России на Кубе заявило, что МИД РФ не публиковал информацию о судне с нефтью, якобы направленном в Гавану.

Источник: Аргументы и факты

Появившееся в социальных сетях сообщение от якобы МИД России о направленном в порт Гаваны российском торговом судне с 200 тысячами баррелей нефти не соответствует действительности, заявило посольство РФ на Кубе.

«Посольство России на Кубе обращает внимание на то, что циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространенном сообщении МИД России не является достоверной. Не дайте себя обмануть!» — отметило дипломатическое представительство в своём Telegram-канале.

В дипмиссии пояснили, что российское внешнеполитическое ведомство не публиковало подобной информации. Дипломаты призвали следить за происходящим, пользуясь официальными источниками. Сотрудники представительства сослались на сайт Министерства иностранных дел России, а также на Telegram-каналы МИД и посольства РФ в Гаване.

Напомним, 12 февраля дипломатическое представительство РФ на Кубе проинформировало, что российская сторона намерена направить в республику гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов. Отмечалось, что поставки должны обеспечить поддержку местной инфраструктуры и социально значимые потребности острова.