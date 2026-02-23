Посольство РФ назвало фейком данные о направленном на Кубу судне с нефтью

Появившееся в социальных сетях сообщение от якобы МИД России о направленном в порт Гаваны российском торговом судне с 200 тысячами баррелей нефти не соответствует действительности, заявило посольство РФ на Кубе.
«Посольство России на Кубе обращает внимание на то, что циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространенном сообщении МИД России не является достоверной. Не дайте себя обмануть!» — отметило дипломатическое представительство в своём Telegram-канале.
В дипмиссии пояснили, что российское внешнеполитическое ведомство не публиковало подобной информации. Дипломаты призвали следить за происходящим, пользуясь официальными источниками. Сотрудники представительства сослались на сайт Министерства иностранных дел России, а также на Telegram-каналы МИД и посольства РФ в Гаване.
Напомним, 12 февраля дипломатическое представительство РФ на Кубе проинформировало, что российская сторона намерена направить в республику гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов. Отмечалось, что поставки должны обеспечить поддержку местной инфраструктуры и социально значимые потребности острова.