В Сибири разработали натуральные красители на основе ягод рябины и пихты

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского института органической химии (НИОХ) Сибирского отделения (СО) РАН разработали пищевые красители на основе натуральных компонентов — черноплодной рябины и сибирской пихты. Они могут быть востребованы при производстве напитков, кондитерских изделий, подкрашивании зубной пасты, сообщил ТАСС директор Инжинирингового центра института Павел Заикин.
Проблема отсутствия отечественных пищевых красителей связана с высокой зависимостью от импорта, усугубившейся после санкций, ограничивших поставки из Европы. Основные сложности — нехватка технологий и мощностей для производства, сезонность местного сырья для натуральных аналогов, высокая стоимость переориентации на азиатских поставщиков и затраты на адаптацию рецептур.
«У нас есть крупный проект с поставщиком пищевых компонентов по созданию своего производства антоциановых красителей. Это красно-фиолетовый краситель Е163 из черноплодной рябины, из сибирских ягод. Кроме того, один из наших любимых объектов — это пихта. Мы из хвои получаем целый ряд продуктов. Если брать зеленую пихту, то получается еще хлорофилл — зеленый краситель. В России его производства нет, логистические ограничения показали, что надо иметь свое», — сказал Заикин.
Он уточнил, что красители получены, и сейчас ученые работают над тем, чтобы характеристики соединений соответствовали импортным и были стабильными при воздействии света и хранении. Преимущество разработки в том, что для производства красителей используются полностью природные компоненты без добавления химических катализаторов. Одновременно с этим для выпуска красителей можно применять сырье, которое произрастает в России. «Есть, допустим, сок черной моркови, но в России нет черной моркови, она у нас не растет, это южный корнеплод, а в России у нас есть сибирские ягоды, которые дают такой же краситель в кондитерской промышленности, производстве напитков, подкрашивании зубной пасты. Если будет заказ, мы его можем масштабировать до сотен килограммов в год», — добавил собеседник агентства.
Инжиниринговый центр (ИЦ) — подразделение Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. Он был создан в 2021 году на базе опытно-химического производства института. Основная задача центра — масштабирование лабораторных химических технологий для их последующего внедрения в промышленность, преодоление разрыва между лабораторным синтезом и крупнотоннажным производством.