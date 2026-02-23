В Сибири разработали натуральные красители на основе ягод рябины и пихты

Он уточнил, что красители получены, и сейчас ученые работают над тем, чтобы характеристики соединений соответствовали импортным и были стабильными при воздействии света и хранении. Преимущество разработки в том, что для производства красителей используются полностью природные компоненты без добавления химических катализаторов. Одновременно с этим для выпуска красителей можно применять сырье, которое произрастает в России. «Есть, допустим, сок черной моркови, но в России нет черной моркови, она у нас не растет, это южный корнеплод, а в России у нас есть сибирские ягоды, которые дают такой же краситель в кондитерской промышленности, производстве напитков, подкрашивании зубной пасты. Если будет заказ, мы его можем масштабировать до сотен килограммов в год», — добавил собеседник агентства.