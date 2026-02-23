Коростелев пронес Непряеву на плечах на церемонии закрытия ОИ-2026

Церемония закрытия Олимпиады — 2026, прошедшая в итальянской Вероне, запомнилась трогательным моментом с участием российских спортсменов: лыжник Савелий Коростелев пронес на плечах свою коллегу по команде Дарью Непряеву.
В спортивном плане Игры для Коростелева сложились не так успешно: он не сумел завоевать медаль и занял пятое место в гонке на 50 километров, остановившись в шаге от пьедестала.
Тем не менее, несмотря на отсутствие наград, спортсмен сумел запомниться болельщикам благодаря искреннему и теплому жесту в адрес партнерши по сборной.
При этом спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что, несмотря на отсутствие медалей, все еще гордится выступлением российского лыжника Савелия Коростелева на Олимпиаде.
В свою очередь результат россиянки Дарьи Непряевой в марафонской гонке на Олимпийских играх — 2026 аннулировали за нарушение правил при смене лыж. Большую часть дистанции Непряева прошла не на своих лыжах. После отметки 21,6 километра россиянка по ошибке заехала в бокс немки Катарины Хенних-Дотцлер и продолжила гонку на ее лыжах. В итоге немецкая спортсменка финишировала девятой, а Непряева — одиннадцатой.