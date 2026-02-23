Эксперт назвал среднюю пенсию российских генералов

А ранее профессор Александр Сафонов рассказал, что пенсия космонавтов 1-го класса и инструкторов-космонавтов может достигать более одного миллиона рублей. Размер пенсии за выслугу лет для космонавтов зависит от стажа службы. При полной выслуге — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — пенсия составляет 55% от денежного довольствия и увеличивается на 3% за каждый дополнительный год.