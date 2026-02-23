В Беларуси уволенный пенсионер смог отсудить у работодателя 6000 рублей. Подробности приводит Белорусский профсоюз работников леса и природопользования.
В профсоюзе напомнили о подписании в январе 2025 года нового генерального соглашения между Федерацией профсоюзов и Советом министров. Документ запрещает работодателям снижать заработную плату или же урезать стимулирующие выплаты для сотрудников, которые достигли пенсионного возраста.
На одном из предприятий Могилева данную норму проигнорировали. Наниматель ссылался якобы на сокращение объемов работы и намеревался лишить сотрудника-пенсионера постоянной премии в размере более 700 рублей. Мужчине вручили уведомление про изменение существенных условий труда, а также предупредили: если он не примет условия, то будет уволен с работы.
Пенсионер не согласился с решением нанимателя и обратился в комиссию по трудовым спорам. Спор перешел в судебную плоскость. В профсоюзе отметили, что работодатель категорически отрицал применимость новой нормы генерального соглашения, хотя она была отражена в коллективном договоре сотрудника. По итогу наниматель все же уволил работника.
Во время судебных разбирательств также выяснилось, что работодатель нарушил еще одну норму. Так, он не получит предварительного согласия профсоюза на изменение существенных условий оплаты труда и не обосновал данные изменения.
«По итогам разбирательства, работник получит компенсацию в размере 6 тысяч рублей», — уточнили в профсоюзе.
Ранее мы писали, что белорусы могут получить штрафы до 22 500 рублей за разрушение птичьих гнезд.
Также мы узнали, что можно и что нельзя делать в Великий пост 2026, который начинается с 23 февраля.
Тем временем белорусский врач-диетолог сказала, почему ужин после 18.00 возможен, даже если худеешь.