В Беларуси уволенный пенсионер смог отсудить у работодателя 6000 рублей

На одном из предприятий Могилева данную норму проигнорировали. Наниматель ссылался якобы на сокращение объемов работы и намеревался лишить сотрудника-пенсионера постоянной премии в размере более 700 рублей. Мужчине вручили уведомление про изменение существенных условий труда, а также предупредили: если он не примет условия, то будет уволен с работы.