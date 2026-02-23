Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС РФ уничтожили 36 пунктов управления БПЛА и 5 станций Starlink

Военнослужащие российской армии за минувшие сутки уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink и 36 пунктов управления БПЛА ВС Украины.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие российской армии за минувшие сутки уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink и 36 пунктов управления БПЛА ВС Украины. Соответствующую информацию озвучил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.

Кроме того, Межевых сообщил, что за сутки были уничтожены до 240 военнослужащих украинской армии, 14 автомобилей, восемь складов материальных средств противника.

Также он указал, что военнослужащие группировки «Север» за прошедшие 24 часа уничтожили в воздухе 95 БПЛА самолетного типа и 16 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что российские войска наступают практически по всем направлениям в зоне спецоперации.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше