Военнослужащие российской армии за минувшие сутки уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink и 36 пунктов управления БПЛА ВС Украины. Соответствующую информацию озвучил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.
Кроме того, Межевых сообщил, что за сутки были уничтожены до 240 военнослужащих украинской армии, 14 автомобилей, восемь складов материальных средств противника.
Также он указал, что военнослужащие группировки «Север» за прошедшие 24 часа уничтожили в воздухе 95 БПЛА самолетного типа и 16 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что российские войска наступают практически по всем направлениям в зоне спецоперации.