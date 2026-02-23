В Бодайбо завершили первый этап восстановления теплосетей. По состоянию на 22 февраля, в городе работают все четыре котельные. Напомним, 30 января в Бодайбо произошло коммунальная авария на водоводе. Тогда более 1300 жителей города остались без отопления и воды. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сейчас тепло в жилые дома и соцобъекты подаётся. 13 домов перевели на электроотопление.