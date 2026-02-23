Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бодайбо завершили первый этап восстановления теплосетей

Впереди — восстановление холодного водоснабжения и водоотведения.

Источник: телеграм-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

В Бодайбо завершили первый этап восстановления теплосетей. По состоянию на 22 февраля, в городе работают все четыре котельные. Напомним, 30 января в Бодайбо произошло коммунальная авария на водоводе. Тогда более 1300 жителей города остались без отопления и воды. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сейчас тепло в жилые дома и соцобъекты подаётся. 13 домов перевели на электроотопление.

Тем не менее в зону ЧС уже прибывают новые специалисты, чтобы продолжать работу. Впереди у нас ещё два этапа — восстановление холодного водоснабжения и водоотведения, — уточнил глава региона.

Согласно информации от МЧС России по Приангарью, в рамках аварийно-восстановительных работ в Бодайбо было проложено 5246 метров новых коммуникаций для тепло- и водоснабжения и произведен отогрев 2865 метров основных трубопроводов. В конце февраля первый заместитель губернатора Роман Колесов проведет ещё одну встречу с людьми, чьи дома находятся в зоне чрезвычайной ситуации.