Поезд Брест — Полоцк остановлен по техническим причинам

Согласно расписанию, в Полоцк состав должен был прибыть сегодня в 9:32, однако из-за неисправности тепловоза его пришлось остановить.
«Для организации доставки пассажиров на станцию был направлен вспомогательный локомотив. Поезд отправился со станции Копысь в 6:44 и следует с задержкой один час и 20 минут», — говорится в сообщении.
В БЖД также заверили, что принимаются все возможные меры для сокращения задержки этого поезда.
Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства.