Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд Брест — Полоцк остановлен по техническим причинам

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Поезд № 606 Брест — Витебск/Полоцк, который отправился с брестского вокзала 22 февраля в 17:22, по техническим причинам остановлен на станции Копысь, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Источник: Sputnik.by

Согласно расписанию, в Полоцк состав должен был прибыть сегодня в 9:32, однако из-за неисправности тепловоза его пришлось остановить.

«Для организации доставки пассажиров на станцию был направлен вспомогательный локомотив. Поезд отправился со станции Копысь в 6:44 и следует с задержкой один час и 20 минут», — говорится в сообщении.

В БЖД также заверили, что принимаются все возможные меры для сокращения задержки этого поезда.

Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства.