В Хабаровске 23 февраля произошла авария на тепломагистрали

Утром 23 февраля жители частного сектора на улицах Тихоокеанской, Трехгорной, Известковой и Бондаря проснулись в холодных домах — здесь произошла авария на тепломагистрали ТМ-33. Труба не выдержала, и подача тепла остановилась. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.