В Хабаровске 23 февраля произошла авария на тепломагистрали

На хабаровской тепломагистрали ТМ-33 произошел прорыв.

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 февраля жители частного сектора на улицах Тихоокеанской, Трехгорной, Известковой и Бондаря проснулись в холодных домах — здесь произошла авария на тепломагистрали ТМ-33. Труба не выдержала, и подача тепла остановилась. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На месте уже работают аварийные бригады хабаровских тепловых сетей. Специалисты выясняют масштабы повреждения и обещают запустить отопление в ближайшее время, как только устранят прорыв.

Если батареи до сих пор холодные, хабаровчане могут звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 004, 42 47 43, 42 47 44.