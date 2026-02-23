В Хабаровске 23 февраля произошла авария на тепломагистрали

Утром 23 февраля жители частного сектора на улицах Тихоокеанской, Трехгорной, Известковой и Бондаря проснулись в холодных домах — здесь произошла авария на тепломагистрали ТМ-33. Труба не выдержала, и подача тепла остановилась. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На месте уже работают аварийные бригады хабаровских тепловых сетей. Специалисты выясняют масштабы повреждения и обещают запустить отопление в ближайшее время, как только устранят прорыв.
Если батареи до сих пор холодные, хабаровчане могут звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 004, 42 47 43, 42 47 44.