Морпехи поздравили российских военных с 23 Февраля строками стихотворения

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных россиян с праздником, выступив с видеообращением. Глава государства обратил внимание на то, что эта дата стала символом гордости за армию и флот. Поздравительные слова адресовал российским военнослужащим и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, подчеркнув, что они с честью выполняют свой долг.