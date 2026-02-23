Вашингтон
Морпехи поздравили российских военных с 23 Февраля строками стихотворения

Морпехи из группировки войск «Центр» в поздравлении бойцов ВС РФ с Днем защитника Отечества зачитали строки стихотворения «Есть такая профессия — защищать Родину».

Источник: Аргументы и факты

Морские пехотинцы из группировки войск «Центр» поздравили российских военных с Днем защитника Отечества, зачитав строки стихотворения «Есть такая профессия — защищать Родину». Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на имеющееся у него в распоряжении видео.

С поздравлением, как уточняется, выступили бойцы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты, завершив его девизом морской пехоты.

«Этот праздник объединяет всех, кто стоит на страже мира и безопасности. Пусть отвага и честь будут вашими неизменными спутниками, а уверенность в завтрашнем дне придает сил для новых свершений!» — отметили морпехи.

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных россиян с праздником, выступив с видеообращением. Глава государства обратил внимание на то, что эта дата стала символом гордости за армию и флот. Поздравительные слова адресовал российским военнослужащим и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, подчеркнув, что они с честью выполняют свой долг.

