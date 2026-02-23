Топ-5 главных новостей в Молдове 23 февраля 2026: ПАС «покоряет» время в Молдове, делая его «европейским», а не «советским»; в Молдове теплеет до плюс 11 градусов и пойдут дожди;

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 23 февраля 2026:
1. ПАС «покоряет» время, делая его европейским: Теперь стрелки часов мы будем переводить, как в ЕС — всё то же самое, но под другим лозунгом.
2. Дело к весне: В Молдове резко потеплеет до плюс 11 градусов и пойдут дожди.
3. При поддержке властей коммунальные службы обдирают людей до нитки: Мало того, что тарифы в Молдове неподъёмные, так ещё вынуждают платить за несуществующие услуги, за себя и соседей — как добиться правды.
4. Вы молчите, вам зачтется: Почему молдавские власти замалчивают проблемы, — Гросу потребовал не поднимать проблему гибели солдат в Национальной армии.
5. Кому в Молдове ипотека не нужна: Депутат ПАС купил квартиру в Кишиневе у друга из Нидерландов — что-то в этой сделке не так.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».
А план — 300 проданных билетов в час, а почти все пассажиры с проездными, пенсионными удостоверениями или с «ксивами» (далее…).
Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».
Недавно власти объявили о завершении переоценки более 6 миллионов объектов недвижимости (далее…).
Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.
Население Молдовы концентрируется в центре страны (далее…).