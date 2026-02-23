Вашингтон
Минобороны РФ: ночью над территорией России сбили более 150 украинских БПЛА

В небе над Белгородской областью средства противовоздушной обороны ночью обезвредили 65 вражеских дронов.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы России в ночь с 22 на 23 февраля уничтожили над российской территорией 152 беспилотника киевского режима, сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 22 февраля до 07:00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — отметило ведомство в своём канале в мессенджере Max.

Больше всего вражеских БПЛА военные обезвредили в небе над Белгородской областью — 65. Над Саратовской областью нейтрализовали 35 дронов, над Республикой Крым — 16, над Воронежской и Ростовской областями — по восемь, над Краснодарским краем и Азовским морем — по четыре.

Кроме того, по три беспилотника было уничтожено над территорией Татарстана и Волгоградской области, по два — над Курской и Липецкой, по одному — над Тульской и Тверской.

Напомним, ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что ночью 23 февраля силы ПВО сбили беспилотники в Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Губернатор добавил, что данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.

