Мэр Уфы поздравил жителей города с Днем защитника Отечества. В своем обращении градоначальник отметил, что в этот день принято чествовать все поколения воинов, которые стояли и стоят на страже безопасности страны.
Отдельные слова благодарности в поздравлении были адресованы участникам специальной военной операции.
— В них сегодня продолжается всё то, чем гордится Россия: истинный патриотизм, благородство духа, несгибаемая воля и честь, — подчеркнул Ратмир Мавлиев.
В завершение глава администрации пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
