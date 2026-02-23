Вашингтон
Мэр Уфы поздравил жителей города с Днем защитника Отечества

Глава Уфы обратился к жителям в праздник.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы поздравил жителей города с Днем защитника Отечества. В своем обращении градоначальник отметил, что в этот день принято чествовать все поколения воинов, которые стояли и стоят на страже безопасности страны.

Отдельные слова благодарности в поздравлении были адресованы участникам специальной военной операции.

— В них сегодня продолжается всё то, чем гордится Россия: истинный патриотизм, благородство духа, несгибаемая воля и честь, — подчеркнул Ратмир Мавлиев.

В завершение глава администрации пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

