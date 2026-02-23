В Хабаровском крае УК начнут штрафовать за игнорирование домового чата

Организации должны публиковать режим работы, телефоны и электронную почту, а также данные диспетчерской и аварийной службы, обеспечить возможность обмена сообщениями с собственниками. Нарушение этих требований квалифицируется как несоблюдение правил управления многоквартирным домом. Для должностных лиц штраф составит до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей, при повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя.