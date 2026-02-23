В Хабаровском крае УК начнут штрафовать за игнорирование домового чата

В Хабаровском крае, как и по всей России, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 17 февраля обязаны обеспечивать размещение информации для жильцов в национальном мессенджере MAX, — сообщает РИА Новости.
Организации должны публиковать режим работы, телефоны и электронную почту, а также данные диспетчерской и аварийной службы, обеспечить возможность обмена сообщениями с собственниками. Нарушение этих требований квалифицируется как несоблюдение правил управления многоквартирным домом. Для должностных лиц штраф составит до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей, при повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский пояснил, что отдельного нового штрафа за отсутствие домового чата приказ Минстроя не вводит, однако игнорирование правил фиксируется и может стать основанием для проверки. Контроль за исполнением норм возложен на государственные жилищные инспекции субъектов РФ.
По словам Якубовского, цифровой формат взаимодействия с жильцами делает нарушения более прозрачными, а несвоевременное размещение информации или игнорирование обращений теперь невозможно скрыть.