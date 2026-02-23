Захарова назвала страшной статистику по детям, получившим увечья из-за ВСУ

В течение 2025 года 293 ребёнка получили увечья в результате нападений со стороны украинских формирований, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что в это число входят 22 погибших.
«Только за последний год, за 2025-й, “от преступных деяний” не хочу говорить — от преступлений, от терактов, от расчеловечивания киевского режима пострадало как минимум 293 ребенка, то есть несовершеннолетних. 22 ребёнка были убиты, 271 ребёнок ранен. Я говорю только о физических увечьях, ряд из которых привел к гибели, какие-то привели к искалеченным судьбам в физическом плане», — сказала официальный представитель МИД, которую цитирует ТАСС.
Захарова назвала указанную статистику страшной. По её словам, с февраля 2022 года пострадали по меньшей мере 1082 ребёнка и не менее 236 детей были убиты или погибли от полученных ранений.
Напомним, 12 февраля Мария Захарова заявила, что киевский режим вместо договорённостей по урегулированию конфликта надеется на перевооружение своих формирований и дальнейшее ведение боевых действий. Она обратила внимание, что украинская сторона продолжает терроризировать мирное население. Официальный представитель МИД РФ добавила, что ВСУ наращивают атаки на гражданские объекты, включая жилые дома, больницы и храмы.