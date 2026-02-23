Захарова назвала страшной статистику по детям, получившим увечья из-за ВСУ

«Только за последний год, за 2025-й, “от преступных деяний” не хочу говорить — от преступлений, от терактов, от расчеловечивания киевского режима пострадало как минимум 293 ребенка, то есть несовершеннолетних. 22 ребёнка были убиты, 271 ребёнок ранен. Я говорю только о физических увечьях, ряд из которых привел к гибели, какие-то привели к искалеченным судьбам в физическом плане», — сказала официальный представитель МИД, которую цитирует ТАСС.