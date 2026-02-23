Вашингтон
В Забайкальском крае из-за сильного ветра задерживаются пассажирские поезда

На Забайкальской железной дороге продолжают очищать пути от снега.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкальском крае задерживаются пассажирские поезда. Сильный ветер занёс снег на железнодорожные пути. Из-за этого более 270 пассажиров, которые отправились 22 февраля 2026 года по маршруту «Приаргунск — Чита 2», сейчас находятся на железнодорожной станции «Арабатук». Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— На Забайкальской железной дороге продолжают очищать пути от снега. Из-за этого задерживается отправление поезда 302Ь «Чита — Приаргунск», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Борзинская транспортная прокуратура внимательно следит за тем, чтобы права пассажиров задержанных поездов не нарушались. Чтобы люди были в курсе своих возможностей, транспортный прокурор провел встречу с людьми прямо на вокзале Борзя и рассказал им об их правах в данной ситуации.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что участок трассы Чита-Забайкалье закрыли из-за метели.