В Забайкальском крае из-за сильного ветра задерживаются пассажирские поезда

Борзинская транспортная прокуратура внимательно следит за тем, чтобы права пассажиров задержанных поездов не нарушались. Чтобы люди были в курсе своих возможностей, транспортный прокурор провел встречу с людьми прямо на вокзале Борзя и рассказал им об их правах в данной ситуации.