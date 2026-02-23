Финансист Сафонов рассказал, какую пенсию получают генералы армии и МВД

Существуют условия и для обладателей смешанного стажа. Если общий трудовой стаж человека превышает 25 лет, а половина из этого срока (12,5 года) пришлась на службу, он также может рассчитывать на 50% от денежного довольствия. За каждый год, отработанный сверх 25 лет, полагается надбавка в размере 1% от суммы довольствия.