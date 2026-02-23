Финансист Сафонов рассказал, какую пенсию получают генералы армии и МВД

В 2025 году средний размер пенсии генерал-майора Вооруженных сил России составлял порядка 75 тысяч рублей, а его коллега из Министерства внутренних дел получал около 67 тысяч. Такие данные в беседе с ТАСС привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
По словам эксперта, военные пенсионеры выходят на заслуженный отдых раньше гражданских лиц. Это связано с особыми условиями службы, связанными с риском для жизни. При этом закон допускает возможность учета так называемого смешанного стажа: например, если человек отдал армии 12,5 года, а общий трудовой стаж составляет не менее 25 лет.
Сафонов также пояснил, что особый порядок пенсионного обеспечения действует не только для военных, но и для сотрудников МВД, Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Для них расчет выплат производится по схожей с армейской методике.
Размер пенсии для этой категории граждан при выслуге 20 лет составляет ровно половину от суммы денежного довольствия. Как отметил специалист, за каждый дополнительный год службы сверх этого срока добавляется еще 3% от довольствия, однако закон ограничивает максимальную планку — она не может быть выше 85%.
Существуют условия и для обладателей смешанного стажа. Если общий трудовой стаж человека превышает 25 лет, а половина из этого срока (12,5 года) пришлась на службу, он также может рассчитывать на 50% от денежного довольствия. За каждый год, отработанный сверх 25 лет, полагается надбавка в размере 1% от суммы довольствия.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 марта некоторых россиян ждет прибавка. В частности, доплаты получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в феврале 2026 года.