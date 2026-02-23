Земфира* переехала в Лондон и отказалась от выступлений

Певица Земфира* переехала из Парижа в Лондон и приостановила концертную деятельность как минимум до мая 2026 года. Как сообщают СМИ, артистка решила сделать паузу из-за усталости от публичности и сосредоточиться на личной жизни.
Журналисты связывают перерыв и с тем, что певица не может выступать в ряде стран СНГ. Отмечается, что она опасается возможных правовых последствий при возвращении в Россию.
В ее гастрольном графике на 2026−2027 годы отсутствуют крупные туры и стадионные концерты. Выступлений в клубах и на корпоративах также не планируется.
При этом артистка и до этого редко соглашалась на частные мероприятия, выдвигала высокие гонорары и строгие технические требования, а также не сотрудничала с заказчиками из России, передает StarHit.
Ранее певице отказали в рассмотрении жалобы об исключении из реестра иноагентов. Ее включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте заявили, что она открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации.
*Признана Минюстом РФ иноагентом.