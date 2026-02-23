Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими для себя

«По результатам опроса, более 55% участников отметили также, что хотели бы получить в качестве дополнения к подарку лотерейный билет с шансом на исполнение мечты. Мы видим, что россияне всё чаще воспринимают подарок как способ подарить эмоции и внимание. Людям важно не столько получить вещь, сколько разделить эмоциональный момент с близкими или приблизиться к воплощению мечты», — отметили в пресс-службе «Национальной Лотереи».