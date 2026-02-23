Вашингтон
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими для себя

РИА Новости: треть россиян считает проведённое с семьей время лучшим подарком.

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Возможность провести время с семьей больше радует россиян во время гендерных праздников, чем материальные подарки и поход в ресторан, показало исследование «Национальной лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, для РИА Новости.

«Почти треть респондентов (30,5%) признались, что лучшим подарком считают целый день, проведённый с семьёй. Участники опроса отметили, что в повседневной суете им не хватает времени на близких, поэтому возможность побыть вместе становится особенно ценной», — говорится в исследовании.

На втором месте — наборы для хобби (19,5%). Россияне выбирают подарки, связанные с личными увлечениями: от творчества и спорта до кулинарии и рукоделия. Поход в ресторан оказался на третьей позиции (18,2%) — формат впечатления и совместного отдыха по-прежнему остаётся востребованным.

Далее следуют тематические букеты (16,7%) — от классических цветочных композиций до оригинальных «мужских» наборов из колбасы и рыбы.

В категорию ответов «Другое» (15,1%) попали не просто подарки, а настоящие мечты и жизненные цели. Чаще всего россияне упоминали покупку собственного жилья, автомобиля, закрытие кредитов и ипотеки, оплату лечения, финансовую помощь родителям и детям. Значительная часть ответов касалась впечатлений: путешествий, поездок в горы, отдыха на море или за городом. Встречались и более личные пожелания: здоровье для себя и близких, возможность «жить спокойно», поддержать семью или исполнить давнюю мечту.

Нашлось место и для нестандартных желаний: некоторые респонденты хотели бы получить в подарок домашних питомцев, ювелирные украшения, музыкальные колонки, сеанс у тату-мастера, а также менее материальные вещи — например, уединении или даже символическое признание.

«По результатам опроса, более 55% участников отметили также, что хотели бы получить в качестве дополнения к подарку лотерейный билет с шансом на исполнение мечты. Мы видим, что россияне всё чаще воспринимают подарок как способ подарить эмоции и внимание. Людям важно не столько получить вещь, сколько разделить эмоциональный момент с близкими или приблизиться к воплощению мечты», — отметили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

В преддверии 23 Февраля и 8 Марта компания провела опрос и выяснила, какие подарки действительно хотят получить россияне в эти праздники. В исследовании приняли участие более 2 000 человек: 53,6% женщин и 46,4% мужчин.