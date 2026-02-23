«Нужно определять меру не по спискам»: священник рассказал о питании во время Великого поста

Мирянам в период Великого поста традиционно рекомендуется отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также, за исключением нескольких дней, от рыбы. Однако меру поста следует определять индивидуально в беседе со священником. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В текущем году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля включительно, считая со Страстной седмицей. Это особый период в церковном календаре, предшествующий празднику Пасхи, который в этом году православные встретят 12 апреля.
По словам священнослужителя, мирянам обычно советуют воздерживаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также от рыбы — за исключением двух дней: праздника Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим (в 2026 году — 5 апреля).
Он напомнил, что церковный, или монашеский, устав предусматривает более строгие ограничения, включая правила употребления масла, способы приготовления пищи и сухоядение в определенные дни.
«Нужно определять меру поста не по спискам в интернете и не по монашеским уставам, а в зависимости от своего здоровья, воцерковленности и жизненных обстоятельств», — сказал Козлов, добавив, что такие вопросы следует обсуждать со священником, знающим человека лично.
Пост рассматривается Церковью как время покаяния, духовного исправления и подготовки к празднику Воскресения Христова.
Сайт KP.RU рассказал подробно о каждой неделе Великого поста.