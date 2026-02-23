Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. День защитника Отечества объединяет всех, кто самоотверженно защищает Родину, отметил в поздравлении с праздником премьер-министр РФ Михаил Мишустин, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кто самоотверженно защищает Родину, проявляя мужество и героизм, отстаивает национальные интересы и независимость. Кто ежедневным трудом укрепляет обороноспособность, технологический и промышленный суверенитет нашей страны, вносит вклад в реализацию приоритетных государственных задач, повышение благополучия миллионов граждан», — говорится в поздравлении.
Мишустин пожелал дальнейших успехов в службе на благо великой России, крепкого здоровья защитникам и их близким.