Глава Ростова Александр Скрябин поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в соцсетях поздравил ростовчан с Днем защитника Отечества и поблагодарил всех, кто служит и служил стране, а также тех, кто работает на обороноспособность России.
— Сегодня мы чествуем всех, для кого защита Родины стала призванием и профессией, отдаем дань уважения их мужеству и героизму, — написал Александр Скрябин.
Он отметил, что с первых дней специальной военной операции тысячи ростовчан встали на защиту Отечества, продолжая дело своих дедов и прадедов.
Отдельно Александр Скрябин подчеркнул важность памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и добавил, что надежный фронт опирается на крепкий тыл.
В завершение обращения глава города пожелал защитникам Отечества веры, мира в доме и сил.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.