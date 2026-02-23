Вашингтон
Глава Ростова Александр Скрябин поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Глава Ростова пожелал защитникам Отечества мира в доме, веры и сил.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в соцсетях поздравил ростовчан с Днем защитника Отечества и поблагодарил всех, кто служит и служил стране, а также тех, кто работает на обороноспособность России.

— Сегодня мы чествуем всех, для кого защита Родины стала призванием и профессией, отдаем дань уважения их мужеству и героизму, — написал Александр Скрябин.

Он отметил, что с первых дней специальной военной операции тысячи ростовчан встали на защиту Отечества, продолжая дело своих дедов и прадедов.

Отдельно Александр Скрябин подчеркнул важность памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и добавил, что надежный фронт опирается на крепкий тыл.

В завершение обращения глава города пожелал защитникам Отечества веры, мира в доме и сил.

