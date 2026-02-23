Онищенко защитил бахилы от нападок депутатов

Ранее в Госдуме выступили против обязательного ношения бахил в медицинских учреждениях. Такие средства защиты целесообразны лишь в «чистых» зонах — операционных, реанимациях и других специализированных помещениях. В обычных условиях бахилы доставляют больше неудобств, поскольку люди в них чаще поскальзываются и спотыкаются, а грязь при этом всё равно разносится по зданиям.