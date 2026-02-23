Вашингтон
Ограничения на мобильный интернет начали действовать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Лимиты на мобильный интернет начали действовать в Беларуси с 23 февраля. Основные положения постановления Министерства связи и информатизации № 38 от 22 декабря 2025 года вступили в силу, передает БелТА.

В постановлении сказано, что начальный объем услуг передачи данных без ограничения скорости был установлен в размере 30 гигабайт в месяцах на безлимитных тарифных планах. В том случае, если начальный объем был израсходован, то скорость передачи данных должна быть снижена до 1 мегабита в секунду.

Если белорусы хотят сохранить полную скорость после исчерпания 30 гигабайт, то мобильные операторы могут предлагать или дополнительные объемы трафика, или периоды оказания услуг на безлимитной скорости.

Напомним, что в конце января 2026 года Минсвязи ограничило безлимитные тарифы мобильной связи для белорусов. А после Минсвязи сказало, как ограничение безлимитных тарифов связи затронет белорусов.

Тем временем белорусские мобильные операторы пересмотрели правила и тарифы из-за ограничения скорости интернета.