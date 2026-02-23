Лимиты на мобильный интернет начали действовать в Беларуси с 23 февраля

В постановлении сказано, что начальный объем услуг передачи данных без ограничения скорости был установлен в размере 30 гигабайт в месяцах на безлимитных тарифных планах. В том случае, если начальный объем был израсходован, то скорость передачи данных должна быть снижена до 1 мегабита в секунду.