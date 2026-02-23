Омский капитан завершает кругосветную экспедицию «Братство» в бразильском Салвадоре

Международная парусная экспедиция «Братство 2025/2026» подходит к завершению. 28 февраля яхта «Fraternidade» вернется в порт Салвадора на побережье Бразилии, замкнув кольцо уникального маршрута протяженностью свыше 45 тысяч километров. На борту судна находится омский яхтсмен Сергей Щербаков, один из ключевых участников проекта. По его словам, все члены команды здоровы, настроение боевое, и участники рассчитывают достойно завершить кругосветное плавание.
«Обстановка нормальная, мы вышли из Рио-де-Жанейро 14 февраля в шесть утра. Сегодня двадцать второго февраля осталось нам сто миль до Салвадора, и за тридцать миль мы встанем, чтобы подготовить лодку, экипаж, привести все в порядок», — сообщил капитан.
Экспедиция стартовала 12 апреля 2025 года из бразильского Салвадора по инициативе путешественника Алейшо Белова, который пригласил Щербакова присоединиться к проекту во время визита в Омск в сентябре 2024 года. За одиннадцать месяцев 22-метровое стальное судно, спроектированное и построенное самим Беловым, преодолело воды Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов, включая прохождение по Северному морскому пути.
Проект организован при поддержке правительства Омской области под патронажем губернатора Виталия Хоценко и при участии регионального отделения Русского географического общества. Экспедиция посвящена двум векам дипломатических отношений России и Бразилии, двадцатилетию БРИКС, 180-летию Русского географического общества и восьмидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне. Завершение плавания станет важной вехой в истории российско-бразильского культурного и спортивного сотрудничества.
