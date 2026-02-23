Омский капитан завершает кругосветную экспедицию «Братство» в бразильском Салвадоре

Экспедиция стартовала 12 апреля 2025 года из бразильского Салвадора по инициативе путешественника Алейшо Белова, который пригласил Щербакова присоединиться к проекту во время визита в Омск в сентябре 2024 года. За одиннадцать месяцев 22-метровое стальное судно, спроектированное и построенное самим Беловым, преодолело воды Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов, включая прохождение по Северному морскому пути.