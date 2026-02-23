Вашингтон
Чучело певца SHAMAN сожгли на Байкале после истории со льдом

На Байкале заявили, что сожжение чучела певца SHAMAN было перформансом о границах допустимого поведения.

Источник: Комсомольская правда

Жители Иркутской области сожгли чучело, похожее на певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Кадрами поделился общественник Денис Букалов в Telegram-канале.

По его словам, акция не была направлена против конкретного артиста. Он отметил, что сожжение чучела было перформансом о границах допустимого поведения на Байкале.

«Это перформанс о границах допустимого. Для коренных народов и для многих местных жителей Байкал — сакральное место. Не локация для хайпа, не фон для контента, не декорация для эпатажа», — заявил он.

Букалов добавил, что к озеру необходимо уважительное отношение и соблюдение определенных норм поведения. По его мнению, реакция жителей стала не столько ответом на резонансный эпизод с «облизыванием льда», сколько сигналом о более широкой проблеме.

Активист подчеркнул, что неподобающее поведение на Байкале регулярно приводит к трагическим последствиям, когда отдыхающие воспринимают природный объект как развлечение и игнорируют меры безопасности. Букалов также выразил мнение, что озеру необходим отдельный кодекс поведения для туристов, включая артистов и блогеров.

«Иначе каждый новый скандал будет лишь симптомом, а болезнь будет продолжать разрушать озеро молча», — подчеркнул он.

Напомним, во время своей поездки на Байкал SHAMAN решил попробовать замерзшее озеро на вкус и облизал его. Видео с таким перформансом взорвало соцсети.