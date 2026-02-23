В Уфе ищут лихача, бросившего пассажира после аварии

В Уфе водитель скрылся с места ДТП после столкновения с припаркованным автомобилем. Инцидент произошел во дворе жилого дома. По словам очевидцев, водитель на большой скорости въехал в стоящую машину, после чего поспешил покинуть место происшествия.
В салоне автомобиля нарушителя находился пассажир. Он остался на месте аварии и, по камерам видеонаблюдения видно, что мужчина вышел из машины сразу после удара. Сейчас владелец поврежденного транспортного средства занимается поисками виновника через социальные сети и пытается установить его личность.
