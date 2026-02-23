Захарова заплакала, говоря о пострадавших от рук украинских нацистов детях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова эмоционально высказалась о детях, пострадавших с 2014 года. Она заявила, что, по имеющимся данным, ранения получили не менее 1 936 несовершеннолетних, из которых 345 погибли. После этого она прослезилась.