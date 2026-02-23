Официальный представитель МИД России Мария Захарова эмоционально высказалась о детях, пострадавших с 2014 года. Она заявила, что, по имеющимся данным, ранения получили не менее 1 936 несовершеннолетних, из которых 345 погибли. После этого она прослезилась.
По ее словам, речь идет не об абстрактных исторических оценках, а о судьбах конкретных людей, которые пережили трагедии и продолжают жить с последствиями произошедшего.
Захарова подчеркнула, что пережитый опыт невозможно перечеркнуть никакими заявлениями или информационными материалами, поскольку эти события стали частью жизни людей.
Она также отметила, что последствия затронули не только физическое здоровье детей, но и их психологическое состояние, обратив внимание на моральные травмы, передает ТАСС.
20 февраля глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что территория школы № 4 подверглась атаке беспилотника. По его словам, в момент происшествия в здании находились около 600 детей и 100 сотрудников.
Ранее Shot писал, что в пригороде Краснодара и Северском районе края прозвучала серия взрывов. Жители Кубани рассказали, что в южной части Краснодара и Северском районе раздалось около пяти взрывов. Также сообщалось о ярких вспышках в небе.