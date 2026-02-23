Заочно осужденный Андрей Разин не сможет вернуться в Россию: на это у него есть одна причина

Продюсер легендарной группы «Ласковый май» Андрей Разин не может вернуться на родину из-за серьезных проблем со здоровьем. Как сообщает ТАСС, такое заявление в суде сделал его адвокат, объясняя отсутствие своего подзащитного.
Защитник рассказал, что Разин постоянно живет в Турции с 2021 года и не имеет возможности выехать оттуда по медицинским показаниям. У продюсера есть официально подтвержденная инвалидность, которую признают как российские, так и турецкие врачи.
Напомним, еще в декабре 2025 года Таганский суд Москвы принял решение о заочном аресте Андрея Разина. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, и сейчас продюсер находится в международном розыске.
По версии следствия, Разин незаконно получал деньги за использование песен «Ласкового мая». Для этого он использовал поддельный договор, заключенный с поэтом Сергеем Кузнецовым. Именно поэтому потерпевшей по данному делу проходит вдова автора стихов.
Позднее появился и второй эпизод в этом громком деле. Теперь правоохранителей интересуют документы, которые могли быть подделаны для получения прав на произведения, которые исполнял покойный солист группы Юрий Шатунов.