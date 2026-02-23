Вашингтон
Стали известны победители премии BAFTA — 2026

В Лондоне прошла церемония вручения премии BAFTA, которая традиционно предшествует «Оскару». Красную дорожку открыл медвеженок Паддингтон, а ведущим вечера стал актер Алан Камминг.

В Лондоне прошла церемония вручения премии BAFTA, которая традиционно предшествует «Оскару». Красную дорожку открыл медвеженок Паддингтон, а ведущим вечера стал актер Алан Камминг.

Главная интрига развернулась в номинации «Лучший актер»: Леонардо ДиКаприо и Тимоти Шаламе остались без награды. Победу одержал британец Роберт Арамайо за фильм «Я ругаюсь». Лучшей актрисой признали Джесси Бакли за роль в картине «Хамнет».

Фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» получил 14 номинаций и выиграл шесть наград, включая призы за лучший фильм и режиссуру.

Среди других лауреатов — Шон Пенн, Вунми Мосаку и анимационная лента «Зверополис 2». На церемонии также появились принц Уильям и Кейт Миддлтон.

22 января американская киноакадемия «Оскар» объявила номинантов на премию в 2026 году. Награждение пройдет 15 марта 2026 года в театре «Долби» в Голливуде. В одной из основных номинаций — «Лучший фильм» — представлены сразу 10 картин. «ВМ» собрала список номинантов.

