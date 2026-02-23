Стали известны победители премии BAFTA — 2026

Узнать больше по теме

Принц Уильям: биография наследника престола Великобритании

Внук Елизаветы II и первый наследник престола Великобритании с детства готовился к роли будущего короля. После сообщений о болезни Карла III в Букингемском дворце начали готовиться к очередной смене власти: собрали главное из биографии принца Уильяма, наиболее вероятного претендента на роль нового британского монарха.